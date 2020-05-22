Представители Honor — суббренда Huawei — официально подтвердили, что начнут использовать 5G-процессоры MediaTek в новых смартфонах

Представители Honor - суббренда Huawei - официально подтвердили, что начнут использовать 5G-процессоры MediaTek в новых смартфонах. Такое заявление СМИ сделал президент бизнес-подразделения Huawei Мин Чжао после презентации модели Honor X10.Honor X10 - это аппарат средней ценовой категории, обладающий поддержкой подключения к 5G-сетям и чипом HiSilicon Kirin 820 собственной разработки Huawei, пишет Gizmochina. Несмотря на это, сказал Чжао, для своих следующих устройств компания изберет платформу MediaTek с 5G.Топ-менеджер подчеркнул, что компания выстроила хорошие отношения с MediaTek и намерена укрепить это сотрудничество в ближайшем будущем. Чипы партнера уже применяются в некоторых бюджетных аппаратах бренда (например, MediaTek Helio P35 в Play 8A), а теперь на них могут перевести и модели "средней руки".5G-подключением обладают две линейки платформ MediaTek - Dimensity 1000L/1000/1000+ и Dimensity 820. Какую из них может выбрать Honor, Чжао не уточнил.Из-за продолжающейся торговой войны между США и Китаем Huawei оказалась отрезана от поставок TSMC. Эта фирма, которой запретили изготавливать полупроводники с привлечением американских технологий для попавших под санкции компаний, производила для Huawei около 98% процессоров для смартфонов, серверов и базовых станций. Отсюда можно предположить, что на чипы MediaTek переключатся смартфоны не только суббренда Honor, но и самой Huawei.