Магазин Epic Games Store продолжает радовать геймеров бесплатными играми. В этот раз под раздачу попала пошаговая стратегия Sid Meier∎s Civilization VI, которая вне акции продается за 1 999 рублей

Магазин Epic Games Store продолжает радовать геймеров бесплатными играми. В этот раз под раздачу попала пошаговая стратегия Sid Meiers Civilization VI, которая вне акции продается за 1 999 рублей.Бесплатно получить хит из культовой серии Сида Мейера можно до 28 мая, 18:00 по московскому времени. После загрузки копия Civilization VI для ПК останется в библиотеке навсегда. Чтобы её забрать, нужно иметь активный аккаунт Epic с подключенной двухфакторной аутентификацией.Civilization VI - это продолжательница франшизы, стартовавшей в 1991 году. Шестую часть легендарной стратегии выпустила студия Firaxis Games в октябре 2016-го. При этом для игры продолжает выходить новый контент. Например, недавно появился аддон New Frontier Pass, который добавляет восемь новых цивилизаций, девять лидеров и шесть спецрежимов. Его можно купить отдельно за 1 999 рублей.С 14 по 21 мая в Epic Games Store бесплатно раздавали Grand Theft Auto V - популярный экшен от студии Rockstar. Наплыв желающих скачать игру оказался настолько велик, что серверы магазина оказались недоступны на протяжении почти всего дня.С момента запуска Epic Games Store в декабре 2018-го компания бесплатно раздала уже несколько десятков игр. В январе представители Epic заявили, что продолжат делать подарки геймерам на протяжении 2020 года.