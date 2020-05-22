Ранее Шаров возглавлял городскую Объединённую дирекцию некоммерческого партнёрства ««Ассоциация внутреннего и въездного туризма»

С 22 мая Илья Шаров назначен начальником инспекции государственного строительного надзора администрации Владимирской области. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин.Ранее Шаров возглавлял городскую Объединённую дирекцию некоммерческого партнёрства ««Ассоциация внутреннего и въездного туризма».«Илья Юрьевич Шаров родился во Владимире в 1961 году. Окончил Московский инженерно-строительный институт по специальности «строительство тепловых и атомных электростанций» и Московскую академию экономики и права по направлению «экономика». Трудовую деятельность начал мастером участка Спецтреста № 3 СМО «Спецмашмонтаж». Позднее работал в Счётной палате России, Контрольно-счётной палате г.Москвы, в бизнес-структурах столицы и Владимира. В 2011 – 2014 годах был заместителем директора, а затем директором департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области», - рассказали в пресс-службе Белого дома.