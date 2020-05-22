Серьезной аварией завершилась погоня барнаульских полицейских за мотоциклистом. Сами стражи порядка не пострадали, но служебная машина получила сильнейшие повреждения. Момент ДТП попал на видео.

Серьезной аварией завершилась погоня барнаульских полицейских за мотоциклистом. Сами стражи порядка не пострадали, но служебная машина получила сильнейшие повреждения. Момент ДТП попал на видео.Гонявшего по улицам байкера правоохранители заметили поздним вечером 21 мая, но на их требование остановиться тот отреагировал методом от противного — резко ускорился и выехал на встречную полосу. Преследование было недолгим, поскольку при входе в поворот патрульная машина врезалась в отбойник на углу Комсомольского проспекта и улицы Союза Республик.После столкновения разбитая машина встала на бок. Инспекторы смогли самостоятельно выбраться из салона, медицинская помощь им не потребовалась. Назначена служебная проверка.