В Калужской области активно проводят тестирования на выявление коронавируса. Каждый деть делается порядка 1,1 тысячи исследований. В рамках заседания оперштаба по COVID-19 сообщалось, что на сегодняшний момент в регионе проведено более 35 тысяч тестов.

В Калужской области активно проводят тестирования на выявление коронавируса. Каждый день делается порядка 1,1 тысячи исследований. В рамках заседания оперштаба по COVID-19 сообщалось, что на сегодняшний момент в регионе проведено более 35 тысяч тестов. Начиная со следующей недели пенсионеры и беременные начнут сдавать кровь для выявления антител к коронавирусной инфекции, передает ГТРК "Калуга"."Нам необходимо принять все меры, которые помогут нам перейти к снятию ограничений. Это сложно. Нужно увеличить количество тестируемых, чтобы видеть реальную картину и своевременно госпитализировать всех, кому это необходимо", — отметил губернатор региона Владислав Шапша.Замгубернатора Константин Горобцов также сообщил, что область дополнительно закупила 90 аппаратов искусственной вентиляции лёгких. 31 система дыхания будет доставлена в регион в ближайшее время, еще 59 аппарат поступит позже.