По информации источника в оборонно-промышленной области, контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на общую сумму около 100 миллиардов рублей подписали Министерство обороны РФ и керченский судостроительный завод Залив.

По информации источника в оборонно-промышленной области, контракт на постройку первых двух российских универсальных десантных кораблей (УДК) на общую сумму около 100 миллиардов рублей подписали Министерство обороны РФ и керченский судостроительный завод "Залив". Закладка кораблей должна состояться в ближайшие недели.Ранее источники сообщали, что водоизмещение новых универсальных десантных кораблей, называемых также вертолетоносцами, составит 25 тысяч тонн, их максимальная длина — около 220 метров, передает ТАСС. Один такой УДК будет нести на борту более 20 тяжелых вертолетов, получит доковую камеру для десантных катеров и сможет перевозить до 900 морских пехотинцев. Корабли такого класса ни в России, ни в СССР не строились.