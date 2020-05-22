Владельца и издателя журнала Флирт Дмитрия Зяблицева вновь задержали по подозрению в сутенерстве. МВД обнародовало кадры оперативной съемки.

Владельца и издателя журнала "Флирт" Дмитрия Зяблицева вновь задержали по подозрению в сутенерстве. МВД обнародовало кадры оперативной съемки.Первый раз за организацию занятия проституцией Зяблицева осудили в 2007 году. В 2015-м Заблицева, его супругу и еще 37 человек задержали за рекламу и организацию интим услуг при посредстве журнала "Флирт", через два года владельцу издания дали три года колонии.Освободился он в июне 2018 года, а спустя некоторое время, как полагают следователи, взялся за старое, только теперь уже в онлайне — арендовал квартиры для сотрудниц интим сферы и рекламировал их услуги на сайтах. По некоторым данным, за 2019 год Зяблицеву и компании удалось заработать 47 миллионов рублей.Задержали его в собственной квартире на юго-востоке Москвы. Во время многочисленных обысков были найдены тетради и блокноты, раскрывающие внутреннюю бухгалтерию онлайн-сутенеров, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.