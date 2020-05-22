Туризм в Японии в апреле сократился на 99,9%, сообщает Национальная туристическая организация. За отчетный месяц в стране было зарегистрировано всего 2 тысячи 900 иностранных туристов, а сокращение стало самым массовым с 1964 года.

Туризм в Японии в апреле сократился на 99,9%, сообщает Национальная туристическая организация. За отчетный месяц в стране было зарегистрировано всего 2 тысячи 900 иностранных туристов, а сокращение стало самым массовым с 1964 года. Но тогда число туристов превышало 17,5 тысячи человек, а ниже 10 тысяч цифра опустилась впервые. Закрытие границ и ограничения на передвижение привели к тому, что некогда процветающая отрасль была полностью парализована.Напомним, что 3 апреля власти страны ввели запрет на въезд для граждан почти 100 стран, включая Китай, США и Европу.