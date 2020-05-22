Нелли Уварова порадовала поклонников семейным кадром. На нем актриса вместе с наследником Игнатием поют.

Нелли Уварова порадовала поклонников семейным кадром. На нем актриса вместе с наследником Игнатием поют.Ингеборга Дапкунайтеподелилась в своем инстаграм-аккаунте роликом, снятом на песню "Серенада трубадура". Она назвала видео – "Лежачий концерт". В нем звезды поют песни, лежа под одеялом. Некоторые делают это со своими детьми.Поучаствовала в проекте и звезда сериала "Не родись красивой". Судя по кадрам, актриса похудела и похорошела. Кроме того, невозможно не заметить, что ее сынишка Игнатий растет ее точной копией.Отметим, что некоторое время назад Нелли Уварова рассказала, что многим ее коллегам приходится идти на жертвы ради работы. Она, например, побрилась наголо, чтобы сыграть в сериале "Закрытый сезон". А на съемках теленовеллы "Мамочки" актрисе пришлось носить под одеждой специальные накладки для увеличения объемов тела.Напомним, ранее Нелли Уварова секретами воспитания детей. У 40-летней актрисы и ее мужа Александра Гришина их двое. Дочь Ия родилась у пары в 2011 году, а через пять лет на свет появился сын Игнатий. Но артистка говорит, что в ее семье трое детей. За "своего" она считает сына мужа от предыдущих отношений. Мальчик живет со своей мамой, но общается с отцом.