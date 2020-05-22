Новое камазовское семейство грузовиков К5 с кабиной совместного с Mercedes-Benz производства - это не только магистральные седельные тягачи и шасси, но и самосвалы, которые производитель сейчас активно испытывает перед запуском в серию.

Новое камазовское семейство грузовиков К5 с кабиной совместного с Mercedes-Benz производства - это не только магистральные седельные тягачи и шасси, но и самосвалы, которые производитель сейчас активно испытывает перед запуском в серию.Пресс-служба завода сообщает, что новые самосвалы с колесными формулами 6х4 и 8х4 сейчас испытывают не только на полигоне НАМИ в Дмитрове, но и в реальных условиях перевозок. В отличие от магистральных дальнобойных тягачей, кабина у показанных самосвалов ниже, уже и лишена спального места.А вот 12-литровый турбодизель совместной разработки с Liebherr и 12-ступенчатый "робот" ZF Traxon, выпускаемый СП "ZF-Кама", такие же, как и на тягачах. По сравнению с автомобилями предыдущего семейства К4, применены более высокие лонжероны рамы (с высотой профиля 300 мм), попутно доработаны подвески грузовиков.В серию грузовики тяжелого строительного семейства должны пойти в начале 2021 года. В будущем к самосвалам добавятся полноприводные варианты на односкатных шинах и седельные тягачи для перевозки тяжелых грузов, вроде спецтехники.Ранее КамАЗ уже заявил о начале продаж 2-осного седельного магистрального тягача 54901 нового семейства К5, который дебютировал на московском автосалоне Комтранс в 2019 году. Назвал производитель и цену новинки.