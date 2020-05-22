С 25 мая в Москве возобновят работу сервисы каршеринга, которые предоставляют машины в аренду на пять и более дней. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.

С 25 мая в Москве возобновят работу сервисы каршеринга, которые предоставляют машины в аренду на пять и более дней. Об этом сообщается на сайте столичного мэра.Возобновление работы сервисов каршеринга возможно при соблюдении ряда условий, в числе которых обеспечение проверки у водителя цифрового пропуска и дезинфекция автомобиля перед его передачей новому получателю услуги.В своем блоге Сергей Собянин пояснил, что долгосрочная аренда машин может пользоваться определенным спросом у горожан в период отсутствия возможности краткосрочного проката.