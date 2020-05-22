В регионе уже 2120 заболевших COVID-19

По состоянию на 22 мая во Владимирской области зафиксировано 2120 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки прибавилось 77 заболевших.Больше всего COVID-инфицированных выявлено в городе Владимире. Меньше – в Селивановском и Гороховецком районах. Для удобства мы отобразили количество заражённых по районам региона на карте:419 – во Владимире;337 – в Петушинском;293 – в Гусь-Хрустальном;201 – в Александровском;188 – в Ковровском;175 – в Муромском;102 – в Кольчугинском;69 – в Судогодском;66 – в Собинском;57 – в Киржачском;53 – в Юрьев-Польском;35 – в Камешково;34 – в Меленковском;29 – в Суздальском;28 – в Вязниках;21 – в Радужном;7 – в Селивановском;6 – в Гороховецком.