Китай принял решение не устанавливать целевой показатель экономического роста на 2020 год из-за неопределенности в отношении воздействия коронавируса.

Китай принял решение не устанавливать целевой показатель экономического роста на 2020 год из-за неопределенности в отношении воздействия коронавируса.В пятницу в стране открылась ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которая была отложена примерно на два месяца из-за вспышки коронавируса."Я хотел бы отметить, что мы не установили конкретную цель для экономического роста в этом году, — заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. — Это связано с тем, что наша страна столкнется с некоторыми факторами, влияние которых трудно предсказать".В частности, он отметил "значительную неопределенность в отношении пандемии COVID-19 и мировой экономической и торговой среды".В прошлом году вторая по величине экономика мира выросла на 6,1% при целевом диапазоне роста от 6% до 6,5%.В I квартале ВВП сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это первое подобное сокращение, с тех пор как Китай начал публиковать квартальные данные о ВВП в 1992 году.Ли подчеркнул, что обеспечение людей рабочими местами останется приоритетом для правительства, как и в прошлом году. Пекин установил целевой показатель безработицы на уровне 6% по сравнению с 5,5% в 2019 году. Обещанное количество новых рабочих мест — "более 9 миллионов" — оказалось меньше запланированных в прошлом году 11 миллионов.Целевой показатель индекса потребительских цен был установлен на уровне около 3,5% против 3% годом ранее.Выступая на открытии сессии ВСНП, Ли представил план увеличения государственной поддержки экономики.Дефицит бюджета Китая увеличится по сравнению с прошлым годом на 1 триллион юаней ($142,86 миллиарда), при этом отношение дефицита к ВВП составит более 3,6%."Кроме того, будут выпущены государственные облигации на 1 триллион юаней для контроля над COVID-19", — сказал Ли.Специальные облигации местных органов власти увеличатся на 1,6 триллиона юаней по сравнению с прошлым годом, общий объем выпуска составит 3,75 триллиона юаней.