Китайский поисковый гигант Baidu рассматривает возможность перехода с американской биржи Nasdaq на локальные площадки.

Китайский поисковый гигант Baidu рассматривает возможность перехода с американской биржи Nasdaq на локальные площадки, чтобы повысить капитализацию на фоне растущей напряженности между США и Китаем, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.Компания Baidu обратилась к нескольким доверенным компаниям для оценки реакции регулирующих органов, а также вопросов, связанных с финансированием, сообщили источники агентства.Обсуждение находится на ранней стадии и может измениться, сказали источники, которые говорили на условиях анонимности, потому что это решение не озвучено публично.Baidu считает, что недооценена на бирже Nasdaq в Нью-Йорке, заявили источники издания. Акции Baidu упали более чем на 60% с момента своего пика в мае 2018 года, в то время как индекс Nasdaq Golden Dragon China, который отслеживает китайские фирмы, котирующиеся на американской бирже, потерял менее 10% за тот же период.Рыночная капитализация китайской компании в размере $29,59 миллиарда по состоянию на закрытие торгов в среду составляет всего 5% от рыночной стоимости Alibaba, акции которой торгуются в Гонконге, а американские депозитарные расписки — в Нью-Йорке.Baidu, Ctrip и NetEase Inc провели предварительные переговоры с холдингом Hong Kong Exchanges and Clearing Limited о возможном вторичном листинге, чтобы последовать за Alibaba в создании базы инвесторов ближе к Китаю, сообщило агентство Reuters в январе.Этот шаг со стороны Baidu происходит в связи с тем, что китайские компании, зарегистрированные на бирже США, сталкиваются с повышенным давлением на фоне усиления напряженности в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.В среду Сенат США принял законопроект, который может остановить листинг некоторых китайских компаний на американских биржах, если они не будут следовать стандартам аудита и нормативным актам США.На прошлой неделе совет директоров Thrift Savings Plan (TSP) — пенсионного фонда федеральных служащих и военнослужащих США — на неопределенный срок отложил планы инвестирования в некоторые китайские компании после давления со стороны Белого дома.В Китае Baidu сталкивается с замедлением экономики и ростом конкуренции со стороны локальных игроков, таких как ByteDance, который владеет популярным видеоприложением TikTok. В прошлом году ByteDance запустил поисковую систему в Китае, войдя в сектор, где традиционно доминирует Baidu.Общая выручка Baidu в I квартале снизилась на 7% г/г и составила 22,55 миллиарда юаней ($3,17 миллиарда), тогда как аналитики прогнозировали 21,93 миллиарда юаней. Несмотря на то что его продажи оказались лучше, чем ожидали аналитики, это было самое большое падение по сравнению с предыдущим годом с момента выхода компании на рынок в 2005 году.Большую часть дохода Baidu получает от услуг онлайн-маркетинга, которые включают в себя поиск, новостные ленты и видеоприложения. Сообщается, что число подписчиков сервиса iQIYI возросло на 23% г/г до 118,9 миллиона человек. Скорректированная прибыль в свою очередь составила 8,84 юаня на одну АДР ($1,25), что существенно превысило прогнозы аналитиков в 3,99 юаня на АДР (57 центов).По оценкам компании, выручка в текущем отчетном периоде может составить порядка $3,5-3,9 миллиарда.