Скандальная история, в которой замешан экс-президент Украины Петр Порошенко, стала очень громкой. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии Оппозиционная платформа — За жизнь Нестор Шуфрич в прямом эфире программы 60 минут, комментируя публикацию аудиоматериалов с телефонными переговорами экс-главы Украины Порошенко и экс-вице президента США Джо Байдена.

Скандальная история, в которой замешан экс-президент Украины Петр Порошенко, стала очень громкой. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Нестор Шуфрич в прямом эфире программы "60 минут", комментируя публикацию аудиоматериалов с телефонными переговорами экс-главы Украины Порошенко и экс-вице президента США Джо Байдена.По его словам, на 2 июня запланировано создание следственной комиссии по расследованию записи разговоров Порошенко и Байдена."Штаб Байдена уже подтвердил, что такие переговоры имели место быть", — отметил Шуфрич.По сведениям украинских СМИ, "отдельные этажи" Госдепартамента США связались с "отдельными этажами" МИД Украины и некоторыми депутатами Верховной рады. Также была официальная информация в CNN, что Сенат Соединенных Штатов по нацбезопасности принял решение допросить представителей компании, где работал Байден-младший.Украинский политик считает, что Украина должна провести полноценное расследование этого дела без вмешательства американской стороны."Никакого внешнего давления от американцев не потерпим", — подчеркнул он."Вопрос о государственной измене Порошенко и лоббировании чужих национальных интересов в ущерб украинского народа должен быть доведен до логического завершения", — констатировал депутат.