Московский департамент здравоохранения не допустит нарушений при оказании помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Как сообщили в ведомстве, вся необходимая медицинская помощь заболевшим предоставляется в полном объеме. Диагностика, плановые хирургические вмешательства, лучевая и химиотерапия проводятся в назначенные сроки.

Московский департамент здравоохранения не допустит нарушений при оказании помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Как сообщили в ведомстве, вся необходимая медицинская помощь заболевшим предоставляется в полном объеме. Диагностика, плановые хирургические вмешательства, лучевая и химиотерапия проводятся в назначенные сроки. Врачи помогают людям, не зараженным коронавирусом COVID-19.Бригада хирургов проводит сложнейшую операцию. У пациента — ранняя форма рака желудка. Задача медиков: удалить часть пораженного опухолью органа. Это ювелирная работа.Медики продолжают работать и лечить с соблюдением всех норм безопасности. Врачи-онкологи за операционным столом ежедневно. Удаление злокачественной опухоли занимает в среднем пять часов. После операции пациента переводят на поддерживающую терапию.- Как себя чувствуете? Как ночь прошла?У Натальи — рак молочной железы. Впрочем, операция позади, уже можно готовиться к выписке."Я проходила здесь химиотерапию, потом по плану пришла на госпитализацию", — рассказывает Наталья Симушкина.- Прогнозы какие?"Прогнозы положительные, — улыбается женщина. — Дальше будем с доктором работать".Московская онкологическая больница №62. В отделениях онкохирургии — больше 500 пациентов. Свободных мест нет. Ожидание плановой операции занимает не больше недели.- Как себя чувствуете?"Уже лучше после операции", — отвечает Татьяна Назарова.- Смотрю, уже выходить стали из палаты?"Да, врачи рекомендуют ходить, чтобы скорее прийти в форму", — поясняет женщина.Люди с онкологическими заболеваниями в разгул коронавируса оказались в группе риска. Иммунитет из-за болезни ослаблен. Но вопрос том, продолжать ли начатое лечение, не встает. Риск развития опухолевого заболевания превышает риск от коронавируса."Мы продолжаем оказывать помощь в том же объеме, по всем направлениям — и лучевая терапия, и лекарственное лечение, и хирургия", — перечисляет виды помощи главврач Московской городской онкологической больницы №62 Дмитрий Каннер.Тем, у кого болезнь не прогрессирует и нет жалоб на состояние здоровья, помогают дистанционно. Лекарства доставляют на дом.Новейшее реанимационное оборудование, современная эндоскопия — отделения онкологии остаются открытыми, лечение не прерывается."По сравнению с прошлым годом по некоторым направлениям несколько увеличилось количество хирургических вмешательств, которые в онкологических стационарах проводятся, а количество людей, которые получали лекарственное лечение, увеличилось на 20 процентов", — поясняет директор Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова Игорь Хатьков.В НИИ скорой помощи имени Склифосовского на носилках доставляют пациента с инфарктом. Здесь дорога каждая секунда."Мы боремся за каждого пациента, и чем раньше поступает с инсультом или инфарктом пациент, тем лучше исходы", — подчеркивает заместитель директора — руководитель регионального Сосудистого центра НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Константин Попугаев.Сердечно-сосудистые заболевания, онкология и диабет, от лечения которых зависит не только состояние, но и жизнь пациентов. Врачи уверены, что они нуждаются в постоянном контроле даже в чрезвычайных условиях пандемии.