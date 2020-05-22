Врач Александр Мясников поделился важной информацией о коронавирусе в России. Он рассказал, сколько процентов переболевших могут снова заразиться опасной инфекцией.

Врач Александр Мясников поделился важной информацией о коронавирусе в России. Он рассказал, сколько процентов переболевших могут снова заразиться опасной инфекцией.В передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1" доктор Мясников заявил, что перенесший COVID-19 человек имеет определенное количество антител. Примерно 10% бывших пациентов могут снова заболеть из-за отсутствия иммунитета к вирусу.Телеведущий отметил, что те, кто тяжело перенесли коронавирус, обладают высокой сопротивляемостью инфекции. Мясников добавил, что медики не знают, как долго сохранится иммунитет к COVID-19. По его словам, переболевшие врачи уже не боятся идти в "красную зону" к зараженным, сообщаетОтметим, статистика по показывает, что в нашей стране крайне низкий показатель смертности. Западные журналисты и эксперты уже успели высказаться о том, что эти данные вызывают вопросы.22 Май 2020 в 12:41 PDTКак писали "Дни.ру", данные статистики демонстрируют выход эпидемии на плато. Последние новости показывают, что скорость распространения болезни остановилась. Теперь специалисты ждут, когда она начнет снижаться.