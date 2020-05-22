Звезда сериала Кухня примерила образ восточной красавицы. 33-летняя Мария Горбань сравнила себя с героиней теленовеллы Великолепный век.

Звезда сериала "Кухня" примерила образ восточной красавицы.33-летняя Мария Горбань сравнила себя с героиней теленовеллы "Великолепный век".Артистка снимается в новом фильме. Картина создаетсяспециально для видеосервиса Ivi.ru. Детали проекта Мария Горбань пока держит втайне. Между тем с удовольствием делиться кадрами с площадки.Так, например, в соцсетях артистка показала небольшой ролик.Она запечатлена в роскошном восточном наряде в пол. Голову и шею Марии Горбаньукрашают массивные драгоценности.На первых кадрах артистка стоит неподвижно и величаво смотритвдаль. Когда камера отдаляется, Мария неожиданно приподнимает подол платья и демонстрируетножки в черных штанах и кроссовках.В новом образе звезда сравнила себя с главной героинейтурецкого сериала "Великолепный век", роль которой исполнила Мерьем Узерли. "Хюрремуже не та", – пошутила Мария Горбань.Поклонники по достоинству оценили наряд артистки. ПользователиСети отмечали, что восточный образ очень к лицу Марии. Фанаты также писали,что самоирония очень украшает Горбань.21 Май 2020 в 10:19 PDT"Красивее чем хюрем😍😍 (здесь и далееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Родилась красивой, да еще ис классным чувством юмора!!!👍🏻👍🏻👍🏻", "Царевишна!!!", "Такая Хюрремв 16 веке была б еще та интриганка😅", "Вот увидим потом это кино. ....и будем вспоминать этувидюшку 😁😁😁😁", "Наша российская Хюррем круче🌹🌹🌹😘","Это русская версия великолепного века ?) Вы супер?💞💃",– комментируют поклонники Марии Горбань. Напомним, сериал "Кухня" можно .