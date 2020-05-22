Звезда сериала Кухня примерила образ восточной красавицы.
33-летняя Мария Горбань сравнила себя с героиней теленовеллы Великолепный век.
Звезда сериала "Кухня" примерила образ восточной красавицы.
33-летняя Мария Горбань сравнила себя с героиней теленовеллы "Великолепный век".
Артистка снимается в новом фильме. Картина создается
специально для видеосервиса Ivi.ru. Детали проекта Мария Горбань пока держит в
тайне. Между тем с удовольствием делиться кадрами с площадки.
Так, например, в соцсетях артистка показала небольшой ролик.
Она запечатлена в роскошном восточном наряде в пол. Голову и шею Марии Горбань
украшают массивные драгоценности.
На первых кадрах артистка стоит неподвижно и величаво смотрит
вдаль. Когда камера отдаляется, Мария неожиданно приподнимает подол платья и демонстрирует
ножки в черных штанах и кроссовках.
В новом образе звезда сравнила себя с главной героиней
турецкого сериала "Великолепный век", роль которой исполнила Мерьем Узерли. "Хюррем
уже не та", – пошутила Мария Горбань.
Поклонники по достоинству оценили наряд артистки. Пользователи
Сети отмечали, что восточный образ очень к лицу Марии. Фанаты также писали,
что самоирония очень украшает Горбань.
21 Май 2020 в 10:19 PDT
"Красивее чем хюрем😍😍 (здесь и далее
орфография
и
пунктуация
авторов
сохранены.
– Прим.
ред.)", "Родилась красивой, да еще и
с классным чувством юмора!!!👍🏻👍🏻👍🏻", "Царевишна!!!", "Такая Хюррем
в 16 веке была б еще та интриганка😅", "Вот увидим потом это кино. ....и будем вспоминать эту
видюшку 😁😁😁😁", "Наша российская Хюррем круче🌹🌹🌹😘",
"Это русская версия великолепного века ?) Вы супер?💞💃",
– комментируют поклонники Марии Горбань. Напомним, сериал "Кухня" можно .