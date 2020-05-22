Специалисты МЧС продезинфицировали около 10,5 миллионов квадратных метров социально-значимых объектов по всей стране. Очищены более 1700 лечебных и более 900 образовательных учреждений. Обработаны более 23 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.

Специалисты МЧС продезинфицировали около 10,5 миллионов квадратных метров социально-значимых объектов по всей стране. Очищены более 1700 лечебных и более 900 образовательных учреждений. Обработаны более 23 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры.В Санкт-Петербурге в третий раз провели дезинфекцию Балтийского железнодорожного вокзала. Очищены основное здание, перрон, лестничные пролеты. В Великом Новгороде также продезинфицировали здание железнодорожного вокзала. Обработаны стены, пол, территория у кассовых зон, залы ожиданий, сообщает телеканал "Россия 24".