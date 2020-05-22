Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о первом этапе смягчения ограничений, введенных из-за коронавируса. Уже с понедельника откроются большинство центров Мои документы. Возобновит работу каршеринг. Правда, арендовать машину можно будет только на длительный срок.

С 25 мая в Москве произойдут новые послабления режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом накануне объявил мэр Москвы Сергей Собянин."Появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием", — написал Собянин в своем блоге.При этом он добавил, что москвичи по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований. Тогда, по мнению мэра, у нас появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни.Уже в понедельник в столице откроются 88 центров "Мои документы". Там москвичи смогут 150 различных услуг — только те, которые невозможно оформить в электронном виде. Посетить МФЦ можно будет исключительно по предварительной записи. Сотрудники центров и посетители обязаны использовать маски и перчатки. На входе будет проводиться измерение температуры бесконтактным способом.Также 25 мая возобновит работу каршеринг. Правда, арендовать машину можно будет на срок не менее 5 дней. При этом у водителя должен быть цифровой пропуск для передвижения по Москве. Машину новому получателю передадут только после полной дезинфекции.Кроме того, в соответствии с указом Собянина, для поездок по Москве с 27 мая будут действительны только столичные цифровые пропуска и перестанут действовать пропуска, выданные на территории Московской области. Москвичи, в свою очередь, со своими пропусками могут ездить в Подмосковье. Оформить их можно на сайте nedoma.mos.ru, с помощью СМС на короткий номер 7377, либо по телефону +7 (495) 777-77-77.При этом власти столицы обязали работодателей минимизировать присутствие сотрудников на рабочих местах. Сергей Собянин подчеркнул, что пока возвращать работников в офисы в полном объеме слишком рано. Максимальное число работников надо оставить на дистанционном режиме.Маски и перчатки станут обязательными не только в магазинах, аптеках, рабочих местах и на транспорте, но и на железнодорожных вокзалах, платформах, станциях, мостах и переходах.Кроме того, начиная со среды жители Москвы смогут записаться на скрининг, который выявляет антитела к коронавирусу. В детских садах открываются дополнительные дежурные группы. Сейчас в них приводят почти 5 тысяч малышей, еще неделю назад дошкольные учреждения посещали менее двух тысяч детей, сообщает "Россия 24".В целом столичный градоначальник высказал уверенность в том, что Москва быстро преодолеет отставания в экономике, возникшие из-за режима самоизоляции.