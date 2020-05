Карьера игрока футбольной сборной Сербии Луки Йовича, перешедшего прошлым летом из немецкого Айнтрахта в мадридский Реал, несколько поблекла, поскольку, во-первых, нападающий не слишком вписался в состав сливок, а во-вторых, получил серьезную травму – перелом кости ноги.

Карьера игрока футбольной сборной Сербии Луки Йовича, перешедшего прошлым летом из немецкого "Айнтрахта" в мадридский "Реал", несколько поблекла, поскольку, во-первых, нападающий не слишком вписался в состав "сливок", а во-вторых, получил серьезную травму – перелом кости ноги.Тем не менее, перспективный 22-летний форвард, у которого действующее соглашение с "Королевским клубом" до 2025 года, пользуется популярностью у руководителей топ-команд. В частности, итальянский "Милан" выразил намерение взять серба в аренду с правом последующего выкупа. И это, несмотря на неопределенный срок предстоящего лечения Йовича.Тем не менее, некоторое время назад инсайдеры сообщали, что "Милан" готов предложить 35 млн евро за Йовича, хотя "Реал" не хотел бы расставаться с футболистом нынешним летом. Теперь эксперты, и, в частности, известный журналист Николо Скира, сообщили, что "красно-черные" планируют арендовать игрока на два сезона с опцией выкупа, хотя и считают зарплату футболиста в размере 5 млн евро в год слишком высокой.#Milan's first choice as a striker for the next season is Luka #Jovic, who could leave #RealMadrid in the next months. Rossoneri are working for 2-years loan with option to buy. His salary (€5M a year + bonuses) is however considered expensive. Talks ongoing. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 21, 2020