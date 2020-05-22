Звезда сериала Отель Элеон Диана Пожарская заставила
поволноваться коллегу по цеху. Актер Милош Бикович призвал красавицу брюнетку
поберечь себя.
Звезда сериала "Отель "Элеон" Диана Пожарская заставила
поволноваться коллегу по цеху. Актер Милош Бикович призвал красавицу брюнетку
поберечь себя.
В популярной теленовелле "Отель "Элеон" Диана и Милош
сыграли влюбленных Пашу и Дашу. Артисты так органично смотрелись вместе, что многие
поклонники теленовеллы решили, дескать, они составляют пару и в реальной жизни. Между
тем Пожарская и Бикович просто друзья.
Так накануне Милош иронично прокомментировал свежее фото в
соцсетях Дианы. На опубликованном снимке актриса эротично лежит на полу. Знаменитость
облачена в черное боди. На ее ножках можно заметить элегантные
лодочки.
Сама Пожарская никак не прокомментировала пост. Тем временем
Милош Бикович поупражнялся в остроумии. "Встань, пожалуйста. Не надо лежать,
ведь простудишься", – написал актер, а после добавил, что волнуется за подругу.
Диане пришлось ответить:" " 😂😐 Не могу… Не
хочу. Буду лежать".
19 Май 2020 в 10:47 PDT
Напомним, после выхода на экраны сериала "Отель "Элеон"
поползли слухи о романтических взаимоотношениях актеров Милоша Биковича и Дианы
Пожарской. Сплетни не получили своего подтверждения, ведь у актрисы крепкий
брак с режиссером Артемом Аксененко. Отметим, что на момент съемок теленовеллы серб
Бикович тоже был несвободен. Тогда знаменитость встречалась с землячкой Барбарой
Таталович.