Звезда сериала Отель Элеон Диана Пожарская заставила поволноваться коллегу по цеху. Актер Милош Бикович призвал красавицу брюнетку поберечь себя.

Звезда сериала "Отель "Элеон" Диана Пожарская заставилаповолноваться коллегу по цеху. Актер Милош Бикович призвал красавицу брюнеткупоберечь себя.В популярной теленовелле "Отель "Элеон" Диана и Милошсыграли влюбленных Пашу и Дашу. Артисты так органично смотрелись вместе, что многиепоклонники теленовеллы решили, дескать, они составляют пару и в реальной жизни. Междутем Пожарская и Бикович просто друзья.Так накануне Милош иронично прокомментировал свежее фото всоцсетях Дианы. На опубликованном снимке актриса эротично лежит на полу. Знаменитостьоблачена в черное боди. На ее ножках можно заметить элегантныелодочки.Сама Пожарская никак не прокомментировала пост. Тем временемМилош Бикович поупражнялся в остроумии. "Встань, пожалуйста. Не надо лежать,ведь простудишься", – написал актер, а после добавил, что волнуется за подругу.Диане пришлось ответить:" " 😂😐 Не могу… Нехочу. Буду лежать".19 Май 2020 в 10:47 PDTНапомним, после выхода на экраны сериала "Отель "Элеон"поползли слухи о романтических взаимоотношениях актеров Милоша Биковича и ДианыПожарской. Сплетни не получили своего подтверждения, ведь у актрисы крепкийбрак с режиссером Артемом Аксененко. Отметим, что на момент съемок теленовеллы сербБикович тоже был несвободен. Тогда знаменитость встречалась с землячкой БарбаройТаталович.