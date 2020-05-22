Звезда сериала Отель Элеон Диана Пожарская заставила
поволноваться коллегу по цеху. Актер Милош Бикович призвал красавицу-брюнетку
поберечь себя.
Звезда сериала "Отель "Элеон" Диана Пожарская заставила
поволноваться коллегу по цеху. Актер Милош Бикович призвал красавицу-брюнетку
поберечь себя.
В популярной теленовелле "Отель "Элеон" Диана и Милош
сыграли влюбленных Пашу и Дашу. Артисты так органично смотрелись вместе, что многие
поклонники решили, будто они составляют пару и в жизни. Между
тем Пожарская и Бикович просто друзья.
Накануне Милош иронично прокомментировал свежее фото в
соцсетях Дианы. На снимке актриса лежит на полу. Знаменитость
облачена в черное боди. На ее ножках можно заметить элегантные
лодочки.
Пожарская не прокомментировала пост. Тем временем Бикович поупражнялся в остроумии. "Встань, пожалуйста. Не надо лежать,
ведь простудишься", – написал актер и добавил, что волнуется за подругу.
Диана ответила: "😂😐 Не могу… Не
хочу. Буду лежать".
19 Май 2020 в 10:47 PDT
Напомним, что после выхода на экраны сериала "Отель "Элеон"
поползли слухи о романтических взаимоотношениях актеров Милоша Биковича и Дианы
Пожарской. Сплетни не получили подтверждения, ведь у актрисы крепкий
брак с режиссером Артемом Аксененко. Отметим, что на момент съемок теленовеллы серб
Бикович тоже был несвободен. Знаменитость встречалась с землячкой Барбарой
Таталович.