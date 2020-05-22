Звезда сериала Отель Элеон Диана Пожарская заставила поволноваться коллегу по цеху. Актер Милош Бикович призвал красавицу-брюнетку поберечь себя.

Звезда сериала "Отель "Элеон" Диана Пожарская заставилаповолноваться коллегу по цеху. Актер Милош Бикович призвал красавицу-брюнеткупоберечь себя.В популярной теленовелле "Отель "Элеон" Диана и Милошсыграли влюбленных Пашу и Дашу. Артисты так органично смотрелись вместе, что многиепоклонники решили, будто они составляют пару и в жизни. Междутем Пожарская и Бикович просто друзья.Накануне Милош иронично прокомментировал свежее фото всоцсетях Дианы. На снимке актриса лежит на полу. Знаменитостьоблачена в черное боди. На ее ножках можно заметить элегантныелодочки.Пожарская не прокомментировала пост. Тем временем Бикович поупражнялся в остроумии. "Встань, пожалуйста. Не надо лежать,ведь простудишься", – написал актер и добавил, что волнуется за подругу.Диана ответила: "😂😐 Не могу… Нехочу. Буду лежать".19 Май 2020 в 10:47 PDTНапомним, что после выхода на экраны сериала "Отель "Элеон"поползли слухи о романтических взаимоотношениях актеров Милоша Биковича и ДианыПожарской. Сплетни не получили подтверждения, ведь у актрисы крепкийбрак с режиссером Артемом Аксененко. Отметим, что на момент съемок теленовеллы сербБикович тоже был несвободен. Знаменитость встречалась с землячкой БарбаройТаталович.