Министерство экономического развития представило обновленный прогноз социально-экономического развития России в 2020-2023 годах с учетом влияния на ситуацию пандемии и ограничительных мер, предпринимаемых для борьбы с ней.

Минэкономразвития России обновило макропрогноз на 2020-2023 годы с учетом влияния на экономику пандемии и ограничений, используемых для борьбы с ней. По словам главы ведомства Максима Решетникова, экономика России продемонстрировала большую прочность, чем казалось в апреле, но после того, как эпидемия закончится, ей предстоит "долгий путь в гору".По итогам этого года ведомство ожидает снижения ВВП на 5%. В следующем году уже прогнозируется рост – на 2,8%. А на докризисный уровень российская экономика должна выйти в первом полугодии 2022 года. Что касается ближайшей перспективы, то самое глубокое падение будет наблюдаться по итогам II квартала – 9,5%. В III и IV кварталах Минэк прогнозирует замедление спада до 6,3% и 5,2% соответственно. Как отметил Максим Решетников, в IV квартале, по мере ослабления карантинных ограничений, начнется активная фаза восстановления экономики. Она продолжится в 2021 году. На 2021 год прогнозируется рост на уровне 2,8%, на 2022 год – 3%, на 2023 год – 3,1%.Что касается других показателей, то уровень безработицы в этом году может вырасти до 5,7%, что будет максимальным показателем с 2011 года. Однако уже в следующем году начнется восстановление рынка труда, и к 2022 году планка опустится ниже 5%.Коронавирус скажется и на реальных располагаемых доходах населения. По оценке Минэкономразвития, в этом году они сократятся на 3,8%, однако уже в следующем ожидается рост на 2,8%. По словам министра экономического развития, наибольшее снижение будет наблюдаться по итогам II квартала, оно составит порядка 6%. Однако без антикризисных мер по поддержке населения оно могло бы быть гораздо глубже – на уровне 7,5%.Текущий прогноз, как пояснил глава Минэкономразвития, составлялся в условиях высокой неопределенности: еще не ясно, когда же будут сняты карантинные меры. Кроме того, в него не заложены меры поддержки, которые войдут в план восстановления экономики. Так что в августе-сентябре эксперты министерства пересмотрят и уточнят свои оценки.