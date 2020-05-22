Россия сможет полностью закрыть потребности бюджета, не прибегая к внешним заимствованиям в 2020 году, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. Минфин исходит из того, что внешние заимствования не должны играть существенной роли в финансировании дефицита бюджета.

Россия сможет полностью закрыть потребности бюджета, не прибегая к внешним заимствованиям в 2020 году, заявил замминистра финансов Тимур Максимов. Минфин исходит из того, что внешние заимствования не должны играть существенной роли в финансировании дефицита бюджета.Даже если Минфин откажется от внешних займов в этом году, как это произошло в прошлом году, власти смогут профинансировать потребности бюджета за счет внутренних заимствований, пояснил Максимов, сообщает "Прайм".Закон о бюджете на текущий год предусматривает, что Минфин привлечет внешние займы в том же объеме, что и в прошлом году, — в пределах $3 миллиардов. Однако в 2019 году Россия не выходила на рынок внешних займов.Минфин полагает, что Россия в 2020 году сможет занять из-за санкций только в валюте, отличной от доллара США.Между тем Минфин намерен провести масштабные заимствования на внутреннем рынке в 2020 году — на 2,3 триллиона руб., из которых чистое привлечение составит 1,7 триллиона руб. Глава Минфина Антон Силуанов заявил ранее, что объем внутренних займов в текущем году может оказаться выше плана.