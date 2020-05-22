Во время пандемии коронавируса мошенники особенно активизировались. Они идут на новые ухищрения, чтобы лишить денежных средств доверчивых россиян.

Во время пандемии коронавируса мошенники особенно активизировались. Они идут на новые ухищрения, чтобы лишить денежных средств доверчивых россиян.Недавно 73-летней пенсионерке из Москвы позвонила неизвестная женщина на домашний телефон. Мошенница сообщила, что хочет перевести денежные средства за неиспользованную путевку в санаторий и назвала это компенсацией. Съездить в здравницу пенсионерка не смогла из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказывает телеканал ""Доверчивая москвичка сообщила злоумышленнице данные банковской карты и пароль. Спустя некоторое время со счета пенсионерки списалось 50 тысяч рублей. Очевидно, сейчас этим происшествием занимается полиция.Ранее россиянам рассказывали о распространенных видах мошенничества во время пандемии. Помимо сомнительных телефонных звонков стоит остерегаться электронных писем. Мошенники рассылают сообщения под видом фармацевтических компаний и предлагают новые препараты, которые якобы помогут защитить от коронавируса.22 Май 2020 в 12:41 PDTНеобходимо помнить, что ни под каким предлогом нельзя сообщать данные кредитной или дебетовой карт. Тем более запрещается сообщать посторонним людям SMS-код, который приходит на телефон во время совершения банковской операции.