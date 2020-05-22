Мэр столицы Сергей Собянин заявил о начале смягчения введенных из-за пандемии коронавируса ограничений.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о начале смягчения введенных из-за пандемии ограничений. На своем официальном сайте мэр написал, что "появилась надежда на приближающееся окончание пандемии, и "очень не хочется, чтобы она сменилась разочарованием".• С 25 мая вновь откроются 88 из 130 городских многофункциональных центров предоставления госуслуг. В МФЦ можно будет получить 150 услуг - при этом только те, что невозможно оформить в электронном виде. Их посещение будет возможно только по предварительной записи на mos.ru, а посетители и сотрудники будут должны носить маски и перчатки.• Каршеринг в столице также сможет восстановить работу с 25 мая, но с ограничениями - машину арендовать разрешается не менее чем на пять дней, у клиента должен быть цифровой пропуск, а сама машина перед передачей подлежит дезинфекции.• Передвигаться по столице с 27 мая можно будет только с московскими пропусками. Они доступны для оформления и жителям других регионов страны.• Собянин также напомнил о необходимости ношения масок и перчаток в поездах, на вокзалах, станциях, в кассах, вестибюлях, пешеходных переходах, на платформах и других объектах железнодорожного транспорта. Власти столицы обязали городских работодателей обеспечить минимизацию очного присутствия сотрудников на рабочих местах.