Кто первый написал заявление - того и деньги. Спор между родителями на Урале, который спровоцировал дискуссию о механизме выплат детских пособий. Жительница Челябинска обнаружила, что ее бывший муж успел оформить эту единовременную помощь раньше неё. Отправил все данные на двоих детей в Пенсионный фонд чуть ли не сразу после того, как вышел указ президента.

Кто первый написал заявление — того и деньги. Спор между родителями на Урале, который спровоцировал дискуссию о механизме выплат детских пособий. Жительница Челябинска обнаружила, что ее бывший муж успел оформить эту единовременную помощь раньше неё. Отправил все данные на двоих детей в Пенсионный фонд чуть ли не сразу после того, как вышел указ президента.Формально — имеет право, система позволяет подавать заявление любому из родителей. Вот только в данном случае есть проблема. Отец уже давно не интересуется жизнью сына и дочери, семье никак не помогает. В том числе, даже не платит положенные по закону алименты. Так что бывшая супруга опасается, что и помощь от государства теперь вряд ли дойдет до адресатов.Ну а ловкость, с которой мужчина оформил документы, она расценивает не иначе, как попытку нажиться за счёт родных детей. Мать пожаловалась на несправедливость уполномоченному по правам ребенка. Также свою проверку решили провести и в Челябинской прокуратуре.Их любовная лодка оказалась непрочной и разбилась о скалы быта. От былой семьи на руках у Ольги остались свидетельство о расторжении брака и двое детей четырех и семи лет. Она не хочет показывать лицо, ведь как мать защищает интересы детей, даже если защищать их приходиться от родного отца."Бывший муж подал на выплаты ранее меня, об этом я узнала от него, он мне просто выслал фото, что его заявление зарегистрировано в ПФР, я подала следом, то есть, оно до сих пор у меня не зарегистрировано", — рассказывает Ольга, мама детей, не успевшая оформить единовременную выплату.И скорее всего уже не будет. После развода малыши проживают с Ольгой, зарегистрированы там же. Невзирая на это, конечным получателем денег, всё равно будет являться не содержащий детей отец."В соответствии с действующим законодательством, денежные средства будут перечислены на счет того родителя, который первым подал заявление", — подтверждает Елена Ткач, начальник управления организации назначения выплат и пенсий отделения Пенсионного Фонда России по Челябинской области.Единовременные 20 000 рублей за двоих отпрысков, плюс ежемесячные выплаты на детей от 4 до 7 лет. Дойдут ли эти деньги в итоге до тех, кому они предназначались — вопрос подвисший в воздухе."Если говорить в целом, о ситуации и о рисках, то мы видим, что они, конечно же, есть, и наверное, важно, чтобы эти выплаты были доступны тем родителям, которые воспитывают и содержат детей. На сегодняшний день такого механизма нет. Я от своих коллег также получаю информацию о том, что к ним поступают обращения от родителей, то есть это не единичные случаи", — признается Евгения Майорова, уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области.Правовая коллизия, получить деньги может любой родитель, вписанный в свидетельство о рождении и не лишенный родительских прав, при этом видится ли он с детьми, помогает ли им материально, или не выходит на связь вовсе — роли не играет."Если с самого начала не установить правила, то будут возникать вот такие ситуации. Со своей стороны, я готова направить письмо в Правительство РФ и проинформировать о такого рода коллизиях. Я считаю, что пенсионный фонд должен приостанавливать такие выплаты до момента выяснения обстоятельств", — уверена Маргарита Павлова, член Комитета Совета Федерации по социальной политике.Очевидно, что если заявки одновременно направили сразу оба родителя — стоит насторожиться, ведь бывшие супруги, сохранившие дружеские отношения, вряд ли не обсудят этот шаг друг с другом. Другой вопрос, на кого должна быть возложена функция проверки подобных ситуаций."Мне кажется, может быть решение, что наше правительство опубликует какое-то дополнительное постановление согласно которому, ситуация когда заявка поступила от обоих родителей, они должны разбираться в ручном режиме, например, теми же самыми региональными министерствами соцзащиты", — заявила Екатерина Винокурова, член Совета по правам человека при Президенте РФ.Но даже сейчас, ситуация у родителей столкнувшихся с произволом бывших супругов не безвыходная, ведь оснований для подачи искового заявления в суд, более чем достаточно."Это неосновательное обогащение, и, если действительно деньги получил родитель, и второму родителю, с кем проживают дети, деньги не были переданы — это основание, чтобы обратиться в суд с иском о взыскании неосновательного обогащения", — заверила Мария Ярмуш, юрист.И важно помнить, выплаты организованные государством — целевые, и предназначены для удовлетворения нужд детей, тратить их на себя родители права не имеют.