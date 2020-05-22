В непосредственной близости от расположенного на севере Москвы ЦНИИ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова произошла разгерметизация 40-литрового баллона с хлором. В настоящее время территория оцеплена.

В непосредственной близости от расположенного на севере Москвы ЦНИИ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова произошла разгерметизация 40-литрового баллона с хлором. В настоящее время территория оцеплена.По предварительной информации, пострадавших нет, эвакуация из здания медицинского учреждения не проводилась, передает ТАСС.