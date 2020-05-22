Российский нападающий футбольного клуба Урал Павел Погребняк сдал положительный тест на наличие коронавируса COVID-19. Об этом сообщил официальный сайт екатеринбургской команды.

Российский нападающий футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк сдал положительный тест на наличие коронавируса COVID-19. Об этом сообщил официальный сайт екатеринбургской команды."Заболевание у Павла Погребняка протекает в легкой форме. Он чувствует себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает. У остальных футболистов и персонала команды тесты на наличие СOVID-19 отрицательны", – говорится в заявлении пресс-службы "Урала".Ранее стало известно о заболевании коронавирусом футболистов РПЛ Джефферсона Фарфана ("Локомотив"), Константина Плиева ("Рубин") и Романа Евгеньева ("Динамо").