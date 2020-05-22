В аудитории имени Ломоносова сегодня многолюдно. Создание нового региона обсуждают с молодёжью, деятелями науки и культуры, властью. Началось заседание рабочей группы с поздравлений. Дискуссии, посвящённые развитию арктической зоны, проходят в День полярника.

В аудитории имени Ломоносова сегодня многолюдно. Создание нового региона обсуждают с молодёжью, деятелями науки и культуры, властью. Началось заседание рабочей группы с поздравлений. Дискуссии, посвящённые развитию арктической зоны, проходят в День полярника.За 6 дней от жителей Архангельской области и Ненецкого округа поступило около 350 предложений. Аргументированные "за" и "против" станут основой обращения к Президенту страны. Спектр обращений — от социальных до экономических. Больше всего люди боятся падения уровня жизни."Идут предложения, чтобы сохранить льготы для жителей, проживающих в Архангельской области и НАО. Вплоть до того, чтобы наложить мораторий на определённый период времени — 2-3 года — на неснижение расходов", — пояснил Юрий Сердюк, председатель Общественной палаты Архангельской области.Предполагается, что новый субъект войдёт в четвёрку крупнейших регионов страны. Тогда остро встанет вопрос о развитии транспортной доступности. Внимания требует малая авиация, к примеру, реконструкция аэропорта "Васьково". Молодёжь предлагает создание единого информпространства в социальных сетях. Это совместные форумы и обмен опытом."Мы бы очень хотели, чтобы именно в Нарьян-Маре появился такой уникальный исследовательский центр, который сегодня есть на Шпицбергене в Лонгйире. Куда приезжают учёные со всего мира, занимающие арктическими исследованиями. На сегодняшний день в России такого нет", — уверяет Елена Кудряшова, ректор Северного Арктического Федерального Университета им. М.В. Ломоносова.Создание нового региона, уверены члены группы, должно проходить на базе не только научного, но и культурного потенциала. Для более тесного знакомства соседей предложили новый вид туризма — театральный. Внести свои предложения в амбициозный проект можно на сайте создаёмновыйрегион.рф и в специальных ящиках администраций городов и посёлков."Нужно просто вместе нам переработать в собственном сознании, что именно этот крупный регион будет способствовать тому, что жизнь каждого человека будет лучше. Будет больше возможностей заработать денег для благосостояния своей семьи, будет больше рабочих мест. Вот об этом надо думать", — полагает Виталий Фортыгин, руководитель рабочей группы, депутат Архангельского областного Собрания.Впереди ежедневные круглые столы, парламентские слушания. 10 июня компилят из предложений будет вынесен на сессию областного Собрания.