Новый главный тренер столичного Локомотива Марко Николич пока не может прибыть в расположение железнодорожников. 40-летний сербский специалист до сих пор не получил разрешение на работу в Россию.

Новый главный тренер столичного "Локомотива" Марко Николич пока не может прибыть в расположение "железнодорожников". 40-летний сербский специалист до сих пор не получил разрешение на работу в Россию.Об этом стало известно изданию "Спорт-экспресс". Только после получения необходимого документа Николич сможет оформить рабочую визу. Поскольку после прибытия в Москву ему еще предстоит пройти двухнедельный карантин, встреча серба с командой откладывается.Напомним, что Николич сменил на посту главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. Его контракт с московским клубом вступает в силу 1 июня.