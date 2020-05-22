Лера Кудрявцева, несмотря на режим самоизоляции, регулярно ездит на работу в телецентр. Поэтому ей приходится делать тест на коронавирус. Телеведущая выложила видео процесса, вот только не всем подписчикам понравилось на это смотреть.

Лера Кудрявцева, несмотря на режим самоизоляции, регулярно ездит на работу в телецентр. Поэтому ей приходится делать тест на коронавирус. Телеведущая выложила видео процесса, вот только не всем подписчикам понравилось на это смотреть.Лера Кудрявцева продолжает сниматься в передачах "Звезды сошлись" и "Секрет на миллион" на НТВ. Несколько раз в неделю популярная ведущая ездит на телевидение, нарушая режим самоизоляции. Несмотря на то, что на работе соблюдаются все правила, направленные на минимизирование заражения коронавирусом, Лера Кудрявцева все равно периодически сдает тест на вирус и антитела в крови.Телеведущая опубликовала видео, как она сама себе делает такой тест. Она утверждает, что буквально за 15 минут можно узнать результат. " на Covid19 и антитела . Удобно, что не нужно ехать в медучреждения. Делаю периодически", – сообщила популярная ведущая.Лера Кудрявцева опубликовала видео, где продемонстрировала все комплектующие теста, как искусно и быстро делает укол на пальце, выдавливает кровь в специальное отверстие на тесте, предварительно очистив поверхность спиртовой салфеткой и используя перчатку.Однако почему-то многие подписчики инстаграм-аккаунта Леры Кудрявцевой раскритиковали видео и тест, в частности. "А где гарантия что тест не заражен изначально???", "Да, расстроилась я очень. Не ожидала от вас такого, зачем это рекламировать то что неправда (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказались некоторые фанаты.19 Май 2020 в 12:10 PDTПочему-то многие поклонники, исходя из своего опыта, высказали уверенность, что такой тест не может показывать верного результата. Другие подписчики, заинтересовавшись, немедленно стали выяснять, сколько стоит такой тест. Узнав его цену, они расстроились, потому что оказалось, он им не по карману. Третьи призвали обследоваться на коронавирус и антитела только в медучреждениях.