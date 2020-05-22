В рамках десятого тура чемпионата Белоруссии по футболу Неман на поле домашнего стадиона в Гродно обыграл команду Торпедо-БелАЗ– 3:1. Команда из Жодино прервала беспроигрышную серию в турнире из шести матчей – три победы, три ничьи.

В рамках десятого тура чемпионата Белоруссии по футболу "Неман" на поле домашнего стадиона в Гродно обыграл команду "Торпедо-БелАЗ"– 3:1. Команда из Жодино прервала беспроигрышную серию в турнире из шести матчей – три победы, три ничьи.У победителей встречи голами отметились Глеб Рассадкин, Валерий Жуковский и Зоран Марушич, забившие на 43-й, 69-й и 89-й минутах соответственно, а у гостей единственный мяч на 10-й минуте забил Дмитрий Юсов."Торпедо-БелАЗ" упустило шанс вернуться в лидеры чемпионата и с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Неман" расположился на 11-й строчке, имея в активе 11 очков.Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило пять миллионов человек, из которых 330 тысяч скончались.Незадолго до матча СМИ сообщили, что у голкипера "Торпедо" Владимира Бушмы и его одноклубника Михаила Афанасьева положительные тесты на инфекцию.