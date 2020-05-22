Посетитель зоопарка, находившийся в состоянии опьянения, забрался к медведю в вольер и попытался утопить его в бассейне. Как выяснилось, в прошлом хищник выступал в цирке и по этой причине не проявил агрессии к человеку. Незваный гость, наведавшийся к животному, отделался царапинами.

Очевидец снял на видео инцидент, произошедший в минувший четверг, 21 мая, в зоопарке Варшавы, открывшемся после двухмесячного перерыва, вызванного с пандемией коронавируса.Как сообщают местные СМИ, на второй день работы зоопарка 23-летний мужчина, находившийся в состоянии опьянения, забрался в вольер к медведю.Посетитель прогулялся по медвежьей территории, а после того, как хищник заинтересовался незваным гостем – прыгнул в бассейн.Животное последовало за человеком в воду, и мужчина принялся топить косолапого, после чего вышел на сушу и занял самую верхнюю точку в вольере, где и дождался спасения. Известно, что нетрезвый визитер отделался царапинами.В пресс-службе зоопарка заявили, что медведь, имеющий цирковое прошлое и по этой причине не проявивший агрессию по отношению к человеку, получил стресс и тяжело переживает произошедшее. В настоящее время он находится под пристальным присмотром ветеринара и сотрудников зоопарка.