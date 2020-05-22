Еще в январе на Токийском автосалоне Subaru представила концепт горячего универсала Levorg STI. И вот теперь тестовые прототипы сфотографировали на дорогах Японии.

Еще в январе на Токийском автосалоне Subaru представила концепт "горячего" универсала Levorg STI. И вот теперь два тестовых прототипа сфотографировали на дорогах Японии.Самый "свободный" от камуфляжа прототип подловили на фото в городе Томиока префектуры Гунма. И внешне автомобиль практически идентичен концепту Levorg STI: та же угловатая решетка, те же острые фары и развитые воздухозаборники - в первую очередь тот, что на капоте.Сообщается, что новый Subaru Levorg будет представлен в середине или конце июня, а прием заказов начнут в июле, пишет Carscoops. Ожидаемый базовый мотор - 1,8-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом отдачей примерно 197 л.с. и 216 Нм. А вот версия STI может получить 2,4-литровый турбомотор мощностью свыше 300 л.с.Фото creative311Представляя концепт в январе, Subaru заявила, что именно Levorg STI станет первой моделью "Субару", в подвеске которой применят адаптивные электронноуправляемые амортизаторы, способные "на лету" менять собственную жесткость.Кроме того, заявлено, что универсал обзаведется системой, позволяющей выбирать из нескольких режимов преднастроек работы подвески, коробки передач, системы полного привода и отклика на педаль акселератора.