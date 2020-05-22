Врачи выяснили, что новый воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом, может поражать не только детей, но и взрослых.

Врачи выяснили, что новый воспалительный синдром, предположительно связанный с коронавирусом, может поражать не только детей, но и взрослых.Ранее сообщалось, что новый мультисистемный синдром был обнаружен у детей из Италии, Великобритании, Германии, Швейцарии, Франции и США. Он проявляется схожим образом с болезнью Кавасаки и может вызывать жар, сыпь, боли в животе, рвоту, диарею, а также увеличение лимфоузлов и опухание рук и ступней.По данным издания Washington Post, в больницах США сейчас находятся несколько молодых людей в возрасте 20-25 лет, у которых также был диагностирован новый воспалительный синдром.По словам педиатра Дженнифер Лайтер, у подростков и молодежи в возрасте 20-25 лет новая болезнь протекает сложнее, чем у детей, и поражает несколько органов, в том числе сердце."У тех, кто старше, болезнь протекает тяжелее", — заявила она изданию.В связи с этим во Всемирной организации здравоохранения призвали медиков обращать особое внимание на новый воспалительный синдром.