Дважды за неделю отзывать одну и ту же модель на сервисный ремонт по одной и той же причине - явление нечастое. Но выявленная проблема у пикапов Isuzu D-Max явно оказалась масштабней, чем казалось, и производитель устроил второй отзыв.

Дважды за неделю отзывать одну и ту же модель на сервисный ремонт по одной и той же причине - явление нечастое. Но выявленная проблема у пикапов Isuzu D-Max явно оказалась масштабней, чем казалось, и производитель устроил второй отзыв.18 мая Росстандарт уже сообщал о согласовании с АО "Исузу Рус" добровольного отзыва 81 пикапа Isuzu D-Max, проданных в России с 2019 по 2020 годы.Тогда причиной назвали несоответствие внутреннего диаметра крепежной проушины коренного листа задней рессоры, из-за которого в результате чрезмерных внутренних напряжений в структуре металла происходит разрушение крепежной проушины. И в результате ее разрушения возможно самопроизвольное срабатывание ручного тормоза из-за смещения заднего моста.Но 21 мая Росстандарт сообщил об отзыве еще 583 пикапов D-Max с точно такой же проблемой. Им тоже бесплатно заменят задние правые и левые рессоры в сборе.Дилеры марки сами свяжутся с владельцами отзываемых автомобилей путем рассылки писем и/или по телефону. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно и самому, сверив VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке "Документы").