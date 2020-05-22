Парк развлечений Остров мечты запустил социальную акцию в поддержку врачей и медработников Москвы и Подмосковья. Всем медикам, которые помогали бороться с коронавирусом COVID-19, подарят бесплатные билеты на посещение. По оценкам экспертов, бюджет на проведение акции составит порядка миллиарда рублей.

Парк развлечений "Остров мечты" запустил социальную акцию в поддержку врачей и медработников Москвы и Подмосковья. Всем медикам, которые помогали бороться с коронавирусом COVID-19, подарят бесплатные билеты на посещение. По оценкам экспертов, бюджет на проведение акции составит порядка миллиарда рублей.Во дворике Смурфиков тихо, в стране динозавров — темно. "Остров мечты" не работает из-за пандемии уже два месяца. Здесь с нетерпением ждут посетителей, а особенно тех, кто сейчас спасает людей от коронавируса."Мы приняли решение, согласно которому мы подарим медикам промокоды, по которым они смогут прийти бесплатно в парк вместе со своими детьми. Каждый врач может получить три промокода, прийти с супругами или с семьей, как они сами решат", — поясняет генеральный директор тематического парка "Остров мечты" Борис Пищик.На таких условиях покататься на аттракционах и посмотреть шоу медики и их близкие смогут в любой день, как только парк снова заработает. Промокоды будут распространять через больницы. Среди представителей индустрии развлечений "Остров мечты" первым в России выступил с подобной акцией."Не менее 200 тысяч промокодов планируем выделить на это мероприятие, окончательная цифра будет понятна после согласования с Минздравом Москвы и Московской области. С учетом стоимости билетов — это порядка миллиарда рублей получается", — оценивает благотворительную акцию гендиректор парка "Остров мечты" Борис Пищик.Медиков, которые каждый день заходят в красную зону, сейчас стараются поддержать по всей России. В Москве в больницу МОНИКИ волонтеры доставили 250 защитных наборов — очки, респираторы, бахилы и костюмы."Нам на самом деле важно, чтобы те врачи, которые стоят на передовой, и не только врачи, мы же знаем, что в эту красную зону заходят и медсестры, и младший медицинский персонал, — все они должны быть защищены", — подчеркивает эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.В инфекционной больнице Ставрополя, например, врачи и медсестры используют до 150 защитных костюмов каждый день. Добровольцы обеспечили клинику запасом на несколько суток."Они универсальные, они вместе с бахилами, хорошо закрываются, застегиваются, надежные, легкие и не пропускают влагу", — рассказывает исполняющий обязанности главврача Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы Наталья Яценко.Более полутысячи пациентов с коронавирусом COVID-19 сейчас под наблюдении в Тверской областной клинической больницы. Сюда волонтеры тоже привезли ящики с защитным обмундированием."Костюмов мало не бывает. У нас сейчас три корпуса инфекционных. И, конечно, одних врачей работает только 200 человек, медсестер даже больше. И конечно, это незаменимая помощь", — признается главный врач Тверской ОКБ Сергей Козлов.В Астраханской области волонтеры вместе с местными предпринимателям решили поддержать сельских врачей. Тем, кто занимается выявлением коронавируса, передали 100 пакетов с продуктами."Наши медики, так как на них сейчас большая ответственность, они должны быть бодры духом и уверены, что есть у них поддержка, есть хороший тыл", — подчеркивает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Астраханской области Павел Андросов.Заявки о помощи медикам волонтеры ОНФ принимают через горячую линию и через специальное мобильное приложение. Так, например, врачам и медсестрам за время пандемии добровольцы вместе с партнерами предоставили 20 тысяч защитных костюмов, 50 тысяч пар перчаток. В 150 больницах работники получают бесплатное питание. В 12 регионах волонтеры помогли переоборудовать клиники.