На протяжении всей жизни Ольга Бузова экспериментирует со своей внешностью. Например, почти четыре года назад телеведущая перекрасилась в брюнетку и, как говорят преданные поклонники, стала еще красивее. Однако некоторые все же замечают и другие изменения в Бузовой. Например, пользователи Сети часто говорят о том, что знаменитость пользовалась услугами пластического хирурга.

На протяжении всей жизни Ольга Бузова экспериментирует со своей внешностью. Например, почти четыре года назад телеведущая перекрасилась в брюнетку и, как говорят преданные поклонники, стала еще красивее. Однако некоторые все же замечают и другие изменения в Бузовой. Например, пользователи Сети часто говорят о том, что знаменитость пользовалась услугами пластического хирурга.Недавно Ольга Бузова уверяла всех, что никогда не ложилась под нож хирурга. Однако желание такое было. Находясь в браке с Дмитрием Тарасовым, телеведущая хотела увеличить грудь, но в последний момент все же отказалась от этой идеи. Некоторые не поверили знаменитости, ведь они прекрасно помнят, как она выглядела, когда только пришла на "Дом-2".Профессионалы нашли объяснение, почему Бузова так изменилась за последние несколько лет. Дело в том, что Ольга часто ретуширует фотографии перед тем, как их опубликовать. Причем, телеведущая пользоваться фотошопом не умеет, заметил косметолог и хирург Александр Вдовин. Он уверен, что певица не стала бы скрывать, если сделала бы, например, ринопластику."Какие визуальные недостатки пыталась замазать при помощи фотошопа Ольга Бузова остается, конечно, загадкой, но то, что от неумелых рук "пострадал" ее нос – неопровержимый факт", – сказал эксперт.8 Май 2020 в 2:26 PDTМало сделать пластическую операцию, заявил Вдовин. Нужно также преодолеть длительный реабилитационный период. У телеведущей, очевидно, нет столько времени. Она постоянно находится на виду у людей – на телевидении, в "Инстаграме"... На снимках и видео Ольги в любом случае были бы видны последствия операции: синяки, опухший нос, отеки.Однако нельзя исключать того факта, что Бузова пользуется услугами косметологов. Хирург уверен, что телеведущая прибегает к аппаратному омоложению, аугментации филерами инъекциям ботулотоксина.