Наташа Королева в самоизоляции увлеклась спиртными напитками. Певица рассказала поклонникам, как сделать крепкий алкоголь в домашних условиях.

Наташа Королева в самоизоляции увлеклась спиртными напитками. Певица рассказала поклонникам, как сделать крепкий алкоголь в домашних условиях.Многие звезды, которые сейчас сидят на карантине, нашли себе новые увлечения. Одни стали заниматься спортом, другие – готовить изысканные блюда для любимых. Наташа Королева всегда отличалась от прочих знаменитостей, поэтому и на этот раз удивила поклонников.Супруга Тарзана решила гнать самогон. Этим Наташа занималась впервые, поэтому особенно порадовалась, когда продукт получился хорошим. Королева сняла процесс на видео и опубликовала на "Ютуб", чтобы другие тоже смогли сделать алкогольный напиток."Первый раз в жизни выгнала самогоночку! Ух! Получилась отменная", – написала певица в своем инстаграм-аккаунте.Многие пользователи Сети оценили по достоинству новое увлечение Наташи. Они похвалили занятие знаменитости. В комментариях отметилась даже Анита Цой. Певица посмеялась над Королевой, но все же одобрила ее хобби.25 Июн 2019 в 4:04 PDTНекоторые напомнили, что раньше граждан привлекали к ответственности за приготовление самогона в домашних условиях. "Вот жизнь пошла. Раньше сажали, а теперь можно смотреть весь процесс на "Ютуб", – отметил подписчик.