В Прибайкалье количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 95 человек. Как уточнила врио заместителя председателя правительства Валентина Вобликова, треть из них вахтовые работники.

В Прибайкалье количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 95 человек. Как уточнила врио заместителя председателя правительства Валентина Вобликова, треть из них вахтовые работники.На сегодняшний день общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 958 человек. За минувшие сутки стационар покинули 22 человека, с ними число выздоровевших перевалило за 200, передает ГТРК "Иркутск".Ранее сообщалось, что в Иркутске и области вводится обязательный масочный режим. Его необходимо соблюдать в транспорте, магазинах и общественных местах. Это, по мнению властей, позволит ускорить возвращение к обычной жизни.Врио губернатора Игорь Кобзев накануне поручил проверить работу онлайн-аптек, чтобы не допустить продажи контрафактных препаратов. Ведь безрецептурные лекарства можно приобрести через Интернет. Это важно для пожилых людей и тех, кто находится на самоизоляции.Также Игорь Кобзев подписал указ о постоянной дезинфекции в вахтовых поселках области. Обеззараживать нужно жилые и служебные помещения, оборудование и транспорт. Прибывающие и отъезжающие вахтовики не должны контактировать друг с другом для уменьшения вероятности заражения.