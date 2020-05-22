В Прибайкалье количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 95 человек. Как уточнила врио заместителя председателя правительства Валентина Вобликова, треть из них вахтовые работники.
В Прибайкалье количество заболевших коронавирусной инфекцией за сутки выросло на 95 человек. Как уточнила врио заместителя председателя правительства Валентина Вобликова, треть из них вахтовые работники.
На сегодняшний день общее число инфицированных COVID-19 в регионе составляет 958 человек. За минувшие сутки стационар покинули 22 человека, с ними число выздоровевших перевалило за 200, передает ГТРК "Иркутск".
Ранее сообщалось, что в Иркутске и области вводится обязательный масочный режим. Его необходимо соблюдать в транспорте, магазинах и общественных местах. Это, по мнению властей, позволит ускорить возвращение к обычной жизни.
Врио губернатора Игорь Кобзев накануне поручил проверить работу онлайн-аптек, чтобы не допустить продажи контрафактных препаратов. Ведь безрецептурные лекарства можно приобрести через Интернет. Это важно для пожилых людей и тех, кто находится на самоизоляции.
Также Игорь Кобзев подписал указ о постоянной дезинфекции в вахтовых поселках области. Обеззараживать нужно жилые и служебные помещения, оборудование и транспорт. Прибывающие и отъезжающие вахтовики не должны контактировать друг с другом для уменьшения вероятности заражения.