По поручению президента в селе Белокаменка возведут стационар вместимостью до 700 человек. Его строят для пациентов с подтвержденным коронавирусом. Госпиталь будет состоять из нескольких блоков - это отделение интенсивной терапии и реанимационное, а также палатное отделение общего лечения.

По поручению президента в селе Белокаменка возведут стационар вместимостью до 700 человек. Его строят для пациентов с подтвержденным коронавирусом. Госпиталь будет состоять из нескольких блоков — это отделение интенсивной терапии и реанимационное, а также палатное отделение общего лечения.Помимо этого также предусмотрены и блоки для размещения медработников. Строительство инфекционного стационара планируют закончить в течение двух недель, сообщает телеканал "Россия 24".