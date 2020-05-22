В селе Любимовка Омской области двое пьяных школьников жестоко расправились с собакой своей учительницы. Подростки до смерти забили животное палкой, сообщает . По предварительным данным, ..

В селе Любимовка Омской области двое пьяных школьников жестоко расправились с собакой своей учительницы. Подростки до смерти забили животное палкой, сообщает .По предварительным данным, молодые люди возвращались домой и случайно попали на задний двор дома своей преподавательницы по английскому языку. На участке они увидели большого алабая. Заметив подростков, собака начала громко лаять. Тогда школьники схватили палку и нанесли животному несколько ударов. После этого они скрылись.