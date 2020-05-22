Восстановление теплой погоды на европейской части России начнется с северных регионов. Уже в субботу сюда начнет поступать теплый воздух из Скандинавии. В средней полосе и южных регионах прохладная погода пока сохранится, сообщает Центр погоды ФОБОС.

Восстановление температурного режима до среднестатистических значений на европейской части России начнется с северных регионов. Уже в субботу сюда начнет поступать теплый воздух из Скандинавии. В средней полосе и южных регионах прохладная погода пока сохранится. О этом сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москве в субботу облачно, местами возможен небольшой дождь, днем будет 9-11 градусов тепла. В воскресенье облачно с прояснениями, без осадков, днем до плюс 13 градусов, ночью от трех до пяти градусов тепла. В Санкт-Петербурге небольшая облачность, без осадков, днем плюс 14-16, ночью плюс 3-5 градусов.На Русском Севере погоду будет определять антициклон: солнечно, температура воздуха повысится, на Приполярном Урале пройдут небольшие осадки. В Мурманске и Архангельске от плюс 12 до 14, в Нарьян-Маре в субботу до плюс 3 градусов, в воскресенье плюс 11-13. В Сыктывкаре в субботу плюс 6-8 градусов, в воскресенье 9-11.В Черноземье атмосферное давление повысится, сохранится прохладная погода, пройдут кратковременные дожди. В Курске до плюс 11 градусов тепла, в Воронеже и Липецке — до плюс 15.В Поволжье, в холодной воздушной массе, сохранится неустойчивая погода, местами пройдут кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде в субботу будет 12-14 градусов тепла, в воскресенье 9-11 градусов, в Пензе и Саранске 12-14 градусов, в Самаре и Астрахани – около 20 градусов тепла.На Юге, на фоне повышения атмосферного давления, ливневые дожди с грозами постепенно ослабеют, в воскресенье они пройдут только в горных районах. Температура воздуха сохранится существенно ниже нормы. В Ростове-на Дону, Севастополе и Ставрополе будет от плюс 14 до 16 градусов, в Краснодаре и Сочи от 19 до 21 градуса тепла.Теплый антициклон усилит свое влияние на погоду в Западной Сибири. Здесь будет солнечно, сухо и по-летнему тепло. В Новосибирске и Кемерове будет 23-25 градусов тепла. В Омске в субботу 22-24 градуса, а в воскресенье до плюс 30.В Приморье циклон принесет с запада плотные дождевые облака. Во Владивостоке и Уссурийске будет 9-11 градусов тепла и дождь, который в воскресенье усилится. В Хабаровский край и Амурскую область ненастье придет позднее. В Благовещенске и Хабаровске в субботу 21-23 градуса тепла, солнечно, в воскресенье – не выше плюс 17 градусов и дождь.