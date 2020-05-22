Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили мужчину, сидящего в оконном проеме, со стеклом в руке...

«Сотрудники мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по районам Силино и Старое Крюково г. Москвы спасли мужчину, который едва не выпал из окна многоэтажного дома», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от жителей района. Они рассказали, что из окна 3 этажа одного из корпусов в 12 микрорайоне Зеленограда свешивается человек. На место происшествия прибыл наряд полиции в составе инспектора младшего лейтенанта полиции Дмитрия Сахарова и полицейского-водителя сержанта полиции Игоря Полуляшного. Проследовав в подъезд жилого дома, полицейские забежали на лестничную площадку. Там они обнаружили мужчину, сидящего в оконном проеме, со стеклом в руке. Сотрудники полиции вызвали на место происшествия наряд скорой помощи.На просьбы полицейских выбросить стекло и спуститься вниз мужчина отвечал угрозами покончить жизнь самоубийством. После приезда медицинских работников гражданин попытался выпрыгнуть в окно, но полицейские своевременно схватили его за руки и смогли вернуть в помещение, предотвратив падение.Прибывшие медики оказали 39-летнему мужчине первую медицинскую помощь, после чего он был госпитализирован в специализированное медицинское учреждение.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31