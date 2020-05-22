После первого года правления Владимира Зеленского, имевшего на старте высокий рейтинг, в украинском обществе наблюдается все больше и больше разочарования, особенно среди тех, кто его поддержал в 2019 году. Об этом в программе Вечер с Владимиром Соловьевым заявил политолог с Украины Вадим Карасев.

После первого года правления Владимира Зеленского, имевшего на старте высокий рейтинг, в украинском обществе наблюдается все больше и больше разочарования, особенно среди тех, кто его поддержал в 2019 году. Об этом в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" заявил политолог с Украины Вадим Карасев.Подводя итоги пресс-конференции украинского лидера, Карасев сказал, что лично он ожидал большего. "Зеленскому нравится быть президентом, он уже думает о переизбрании на второй срок, ему не нравятся жесткие, каверзные вопросы журналистов, он вступает в спор, не умеет выслушать. В общем, президент становится настоящим украинским политиком", — отметил политолог.При этом он подчеркнул, что на деле главными, пребывающими у власти уже много лет, олигархами Незалежной остаются Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Игорь Коломойский. "Несмотря на смену президентов, они до сих пор управляют страной. И Зеленскому не под силу что-то в этом смысле поменять", — уверен Карасев.Политолог подчеркнул, что в сложившейся обстановке сложностей и вызовов у действующего президента Украины будет очень много, потому что экономическая ситуация после пандемии коронавируса будет ухудшаться: резко возрастет безработица, а возможностей занять традиционные рынки работы в Европе и России окажется намного меньше."Не получится ли так, что президент Зеленский станет президентом безработных? А они-то потребуют работу. Справится ли Зеленский с этими вызовами? Пока много сомнений", — добавил Карасев.