То, что новая Kia Optima впервые в своей истории получит полный привод, сообщалось еще в прошлом году. Теперь появились подробности о том, какой мотор может получить такая версия.

То, что новая Kia Optima впервые в своей истории получит полный привод, сообщалось еще в прошлом году. Теперь появились подробности о том, какой мотор может получить такая версия.На сайте американского Агентства по охране окружающей среды (EPA) как раз появились такие данные, пишет Carscoops. Кроме расхода топлива там указано, что полноприводная "Оптима" (в документа ЕРА она названа К5) оснащается 1,6-литровым турбомотором, который является базовым за пределами Корейского рынка - например, в той же Северной Америке. К слову, у главного конкурента в лице Toyota Camry полный привод тоже недавно появился.Четырехцилиндровый турбомотор семейства SmartStream развивает 180 л.с. и 265 Нм крутящего момента, и сочетается с 8-ступенчатым гидромеханическим автоматом. В обычных режимах движения седан будет переднеприводным, но, к примеру, при активном разгоне или пробуксовке многодисковая муфта подключает на помощь задние колеса.Какие еще моторы получит полноприводная версия - пока не сообщается. Хотя, безотносительно типа привода, кроме турбомотора 1,6 для новой "Оптимы" забронирована обширная линейка агрегатов. Так, будет и несколько вариантов атмосферного 2-литрового бензинового мотора. Стартовый 2,0 MPI с распределенным впрыском топлива - на 152 л.с. и 192 Нм. Мотор с системой регулировки высоты подъема клапанов CVVL выдает уже 160 л.с. и 196 Нм. Двигатель объемом 2,5 л с непосредственным впрыском топлива GDi развивает 194 л.с. и 246 Нм.Будет у седана и "подогретая" модификация GT со спортивным обвесом и 19-дюймовыми колесами, для которой подготовили турбированный двигатель того же 2,5-литрового объема. Отдача мотора заявлена на уровне 290 л.с. и 422 Нм. Двигатель оснащается двойной системой впрыска: на малых оборотах используется распределенный впрыск MPI, на высоких задействуется система непосредственного впрыска GDI, а в промежуточных режимах обе эти системы работают в комбинированном режиме.Все двигатели в стандартном исполнении агрегатируются с 6- или 8-ступенчатой автоматами. А вот турбодвигатель 2,5 T-GDI будет сочетаться только с "роботом" 8DCT, с которым разгон до 100 км/час занимает 6,6 секунды.В декабре 2019 года российский офис Kia заявлял, что продажи К5/Optima на экспортных рынках начнутся в первой половине 2020 года. Но из-за коронавируса эти сроки наверняка "подвинут".