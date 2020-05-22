Очевидно, Лариса Копенкина была не единственной женщиной в возрасте, с которой крутил роман Прохор Шаляпин. Еще до нее певец пел дифирамбы Светлане Светличной.

Очевидно, Лариса Копенкина была не единственной женщиной в возрасте, с которой крутил роман Прохор Шаляпин. Еще до нее певец пел дифирамбы Светлане Светличной.Светлана Светличная была замужем два раза. Первым избранником знаменитой артистки был актер Владимир Ивашов. Ему она подарила двух сыновей. Второй брак Светлана Афанасьевна заключила в конце 90-х с бардом и художником Сергеем Смирновым-Сокольским. Однако они развелись спустя 27 дней.После этого Светличная предпочитала встречаться с молодыми мужчинами. Однажды она познакомилась с Прохором Шаляпиным, который тогда только начинал свой творческий путь. Они начали встречаться, когда певцу было 20 лет, а звезде советского кино – 70. Полувековая разница в возрасте не остановила возлюбленных.Актриса расцветала рядом с Прохором – делала эффектный макияж, носила мини. Многие тогда не понимали, почему артисты разошлись, ведь они были хорошей парой.12 Мар 2019 в 7:05 PDTИ лишь спустя некоторое время Шаляпин начал отношения с Ларисой Копенкиной, с которой якобы расстался через два года. Говорят, что певец не прекратил встречаться с бизнесвумен, потому что экс-супругов связывают . Лариса знакомит Прохора с состоятельными женщинами, чтобы впоследствии завладеть их имуществом.