Сотрудники охотнадзора Амурской области поймали жителя Шимановска с поличным. В лесном массиве в районе села Базинсное машина регионального Управления по охране и использованию объектов животного мира обнаружила две незаконно добытые туши косули.

Сотрудники охотнадзора Амурской области поймали жителя Шимановска с поличным. В лесном массиве в районе села Базинсное машина регионального Управления по охране и использованию объектов животного мира обнаружила две незаконно добытые туши косули. Мужчина уже начал их разделывать, передает ГТРК "Амур".Инспекторы вызвали сотрудников полиции. По факту незаконной охоты составили протокол. Добыча была изъята. Против нарушителя могут возбудить уголовное дело. Кроме того, за двух убитых самцов косули заплатит государству штраф в размере 240 тысяч рублей.